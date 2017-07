Vandaag: het debat over de toekomst van de veehouderij

Het belooft druk te worden in en rond het provinciehuis in Den Bosch. Zo druk, dat er op het plein voor de toren zelfs een groot scherm is opgesteld, waarop belangstellenden het debat in de Statenzaal kunnen volgen. Ook in de Bois Le Duc-zaal is een scherm, daar is plaats voor zo’n 400 aanwezigen. Verwacht wordt dat vooral veel boeren zich in Den Bosch zullen melden.