Vaste medewerkers en uitzendkrachten mee van Heineken naar Sligro

Sligro nam de drankengroothandel van Heineken eerder dit jaar over. Heineken wil per 1 oktober een deel van de logistieke taken neerleggen bij Sligro. CNV was bang dat de overname ervoor zou zorgen dat personeelsleden hun baan zouden verliezen. Daarom onderhandelde de vakbond een aantal maanden met zowel Sligro als Heineken. ,,We hebben goede afspraken gemaakt, die voor iedereen perspectief bieden”, zegt onderhandelaar Roel van Riezen van CNV.