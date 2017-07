Vechtpartij in Den Bosch; één gewonde en twee aanhoudingen

Dennis Kaars maakt zijn eerste doelpunt voor FC Den Bosch tegen Nooit Gedacht

17:29 GEFFEN - FC Den Bosch heeft ook het tweede duel in de voorbereiding gewonnen. In Geffen was de Bossche formatie met 0-6 te sterk voor de plaatselijke derdeklasser Nooit Gedacht. Spits Dennis Kaars maakte bovendien zijn eerste treffer in het shirt van FC Den Bosch.