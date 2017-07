Veel meer huizen krijgen gas en riolering in Gewande

Quaadvliet had ook al maanden niets meer van Van Son vernomen. ,,Terwijl bekend was dat er een maandenlang onderzoek naar onder meer de dijken zou komen door het waterschap’’, aldus Van Son. Wethouder Jan Hoskam (voorzitter van de bestuursraad Empel) reageerde dinsdag niet op de kritiek terwijl hij in ieder geval had moeten weten dat het college van B en W de volgende dag een beslissing zou nemen over de uitbreiding van het aantal aansluitingen.