Verbijstering bij Bossche raadsleden over veehouderijbrief burgemeester

DEN BOSCH - Bossche gemeenteraadsleden zijn totaal niet te spreken over een brief waarin hun burgemeester Ton Rombouts (CDA) Provinciale Staten oproept om de plannen voor duurzame veehouderij nog even in de koelkast te zetten.

Rombouts, die in zijn brief stelt namens de in AgriFood Capital samenwerkende gemeenten in Noordoost-Brabant te schrijven, vraagt de provincie eerst goed 'flankerend beleid' bij de plannen op te stellen, iets wat volgens hem nu niet voldoende is uitgewerkt. De Bossche burgemeester is voorzitter van AgriFood Capital.

Mike van der Geld, fractievoorzitter van de Bossche D66, is verbijsterd over de brief. ,,Bizar. De burgemeester schrijft dat hij zijn oproep namens de gemeenten doet, maar dat is volgens mij niet het geval. Onze fractie kan zich er in ieder geval niet in vinden, en ik weet van veel andere partijen dat zij er hetzelfde in staan. Ik heb vorige week tijdens een commissievergadering aangegeven dat ik het zeer onverstandig zou vinden als hij de brief zou sturen. Ten eerste omdat AgriFood Capital geen democratisch gekozen orgaan is, ten tweede omdat de burgemeester zich mengt in een politiek heel gevoelig dossier.”

Volgens Judith Hendrickx van de Bossche Groenen bedrijft Rombouts met de brief partijpolitiek, terwijl hij daar in zijn rol als burgemeester geen enkel mandaat voor heeft. ,,Dat vind ik bijzonder, voor iemand met 21 jaar ervaring.”

De twee raadsleden stellen dat een meerderheid van de Bossche politiek zich niet kan vinden in de inhoud van de brief. Ze willen volgende week een motie indienen waarin de gemeenteraad uitspreekt niet achter de brief te staan.