Verdronken Joe (16) uit Den Bosch had nog één grote wens, zijn vrienden laten die voor hem uitkomen

De actie moet daarnaast geld bijeen brengen voor een reis naar Kenia voor zijn moeder. Volgens de initiatiefnemers van de actie was een trip naar Kenia met zijn moeder 'de grootste wens' van Joe.

De actie op de site doneeractie.nl onder de noemer Joe's Last Wish is donderdag begonnen, vrijdagmiddag was er 740 euro binnen.

Geliefd

Volgens de initiatiefnemers was Joe 'geliefd door velen'. ,,Het was een jongen met een groot hart", zegt een van hen in een reactie. ,,Hij was juist goed op weg, wilde terug naar school. Zijn droom was om een hotelletje te runnen in Kenia.’’

Jeugdzorg

De jongen verbleef de voorbije weken in de Heldringstichting in Zetten, een instelling voor gesloten jeugdzorg. Volgens de politie kneep hij er dinsdag met een andere jongen tussenuit.

Ze probeerden de Nederrijn over te zwemmen. Ondanks dat Joe volgens de actievoerders goed kon zwemmen ('hij had zijn C-diploma') verdween hij halverwege in het water. De andere zwemmer kwam wel heelhuids aan de overkant.