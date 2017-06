Vergelijkingssite: Taxirit van Den Bosch naar Eindhoven Airport is vaak duurder dan nodig

Jack Wouterse en Arjan Ederveen zaaien tijd om hoop te oogsten

15:54 DEN BOSCH - Jack Wouterse en Arjan Ederveen hebben vrijdagavond in de Verkadefabriek weer eens hun kunsten vertoond. Ze deden dat in 'Walden', een productie van het Ro Theater die vorig jaar oktober ook al ter plekke te aanschouwen was. En wederom was de zaal stijf uitverkocht.