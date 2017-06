Verkoop Attero: rommeltje bij provincie kostte Brabant miljoenen

DEN BOSCH - Bijna iedereen die betrokken is geweest bij de verkoop van afvalverwerker Aterro heeft steken laten vallen. Maar het valt niemand te verwijten dat het bedrijf niet meer heeft opgebracht dan 170 miljoen euro. Dat bedrag was in 2014 echt het ‘maximum haalbare’.

,,Zijn we er toch weer ingetuind...’’ Net als Herman Kuiphof bij het verloren WK-duel in 1974, hadden Provinciale Staten van Brabant vorig jaar heel nadrukkelijk het gevoel dat hen met de verkoop van Attero op een verschrikkelijke manier een oor is aangenaaid.

Want hoe kan het dat het investeringsfonds Waterland de afvalverwerker voor 170 miljoen euro koopt, om zichzelf een jaar later een dividend uit te keren van 183 miljoen euro? En wat bezielt Chinese investeerders om 1 miljard euro neer te tellen voor het 750 werknemers tellende Attero?

,,Het is bizar dat Attero na amper drie jaar met een prijsverschil van mogelijk miljoenen euro's wordt verkocht. Geld dat van Brabant had kunnen zijn en waarmee we goede dingen hadden kunnen doen’’, moppert CDA-Statenlid Stijn Steenbakkers vorig jaar.

Wat is er gebeurd?

Voor de Zuidelijke Rekenkamer is het gemor reden genoeg om uit te zoeken wat er nu precies is gebeurd. Want terwijl de Statenleden over elkaar heen buitelen met verwijten richting Gedeputeerde Staten, zegt provinciebestuurder Bert Pauli met de borst vooruit: ,,Het was een uitstekende deal.’’

De waarheid ligt ergens in het midden, blijkt uit het rapport De Verkoop van Attero dat de Zuidelijke Rekenkamer vorige week heeft gepresenteerd.

Het goede nieuws is dat de 170 miljoen die Attero heeft opgebracht, in de afvalmarkt van 2014 het maximaal haalbare was. Volgens de Rekenkamer houdt het verwijt geen stand, dat de aandeelhouders (zes provincies en 116 gemeenten) slecht zijn geadviseerd door experts van ABN Amro en juristen van Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn.

Lage energieprijs

Hun advies is namelijk gebaseerd op gegevens die boven water komen op het moment dat de afvalmarkt instort. Door overcapaciteit dalen de tarieven, terwijl het merendeel van de langlopende contracten binnen een paar jaar afloopt. Met als onvermijdelijk gevolg contracten met lagere tarieven.

De lage energieprijs draagt ook niet bij aan financieel florissante vergezichten. De elektriciteit die wordt opgewekt in afvalverbrandingscentrales zoals in Moerdijk brengt minder op. Het zijn allemaal redenen om een slechter bedrijfsresultaat te vrezen.

Uit het dal

Wanneer in 2012 wordt besloten om Attero van de hand te doen, is het niet eens zo’n gek idee om vrede te hebben met een opbrengst van om en nabij de 170 miljoen euro. Op dat moment kan niemand vermoeden dat de afvalmarkt enkele jaren later weer uit het dal kruipt. Jammer, maar helaas…

Tot zo ver is de Rekenkamer vergevingsgezind. De kritiek is een stuk harder wanneer het gaat over de manier waarop provincie en gemeenten met de verkoop zijn omgesprongen. Om te beginnen is er sprake van ‘tunnelvisie’. De aandeelhouders stond maar één doel voor ogen: zo snel mogelijk van Attero af. Verkopen! ,,Terwijl het niet ondenkbaar zou zijn geweest om de verkoop uit te stellen en te kijken hoe de markt zich zou ontwikkelen’’, stelt de Rekenkamer achteraf.

Veeg uit de pan

Provinciale Staten krijgen nadrukkelijk een veeg uit de pan. De Brabantse volksvertegenwoordiging heeft ‘zo goed als geen gebruik gemaakt van de mogelijkheden die er zijn om zich tussentijds vertrouwelijk op de hoogte te stellen van de voortgang of achtergronden van de uiteindelijke deal.’ ,,Provinciale Staten hadden meer werk kunnen maken van hun controlerende rol’’, zegt de Rekenkamer streng maar diplomatiek.

Ruw vertaald betekent dit: de Brabantse volksvertegenwoordiging heeft zitten slapen. Dat er maar wat aangerommeld is wordt bevestigd door de ongelofelijke moeite die de Rekenkamer heeft moeten doen om de feiten op een rijtje te krijgen. Het archief met de stukken over Aterro was niet compleet en van enkele belangrijke vergaderingen is geen verslag gemaakt. Zo staat nergens zwart op wit wat er is gezegd tijdens bijeenkomsten waarop is besloten onder welke voorwaarden Attero zou worden verkocht.

Bende

Op het provinciehuis in Den Bosch was het een bende. Vertrouwelijke commissievergaderingen of themabijeenkomsten van Provinciale Staten: geen verslagen. Vertrouwelijke mededelingen van Gedeputeerde Staten aan de fractievoorzitters en commissies: niet vastgelegd. Technische vragen van Statenleden: niet gearchiveerd.

Het Brabantse provinciebestuur reageert met de mededeling dat er ‘geen overhaaste beslissingen zijn genomen ‘en dat ‘we hebben voldaan aan onze actieve informatieplicht’.