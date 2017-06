'Veroordeelde zakenman (74) uit Den Bosch is fit genoeg voor de gevangenis'

Insectenkweker Protix bouwt fabriek in Den Bosch

18:18 DEN BOSCH/DONGEN - Insectenkweker Protix gaat een fabriek bouwen op bedrijventerrein De Poeldonk in Den Bosch, waar vroeger De Kruithoorn gevestigd was. In de fabriek, die half volgend jaar operationeel moet zijn, komen zo'n tachtig mensen te werken.