Veroordeelde zakenman Kouwenhoven (74) geeft zich niet over: Bosschenaar stapt naar Europees hof

UITSLAGEN FRIETTEST Nog maar net open en nu al op plek 4 in Friettest: 'Wat een ontdekking!'

9:30 DEN BOSCH/VEGHEL - Het Swolsch Friethuys in Zwolle is de grote winnaar van de AD Friettest. Voor de test werd op zes locaties in Midden- en Oost-Brabant friet getest. De lekkerste friet in onze regio is te eten bij Pieperz in Veghel. Van de jury krijgt de friet hier een 9,5.