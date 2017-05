Vervoerders willen strijd met NS aangaan op lijn Den Bosch-Breda

Verkoop van appartementen en penthouses in Bosch Gast­huis­kwar­tier start snel

18:45 DEN BOSCH - Er is inmiddels door ontwikkelingscombinatie vof Gasthuiskwartier (AM en Heijmans) meer bekend gemaakt over de uitvoering en de prijzen van de koopwoningen in het Gasthuiskwartier. Het gaat om 20 woningen en 23 appartementen. De verkoop start rond de zomer.