VIDEO: 2 miljoen euro voor Rosmalense Postcode Loterij-deelnemers

Vlijmense wereldreiziger maakt reisgids over Den Bosch

12:21 DEN BOSCH – Jessica Lokker (25) is digital nomad. Als een ware nomade werkt ze over de hele wereld. Op haar reisblog cornersoftheworld.nl deelt ze haar ervaringen. Voor een opdrachtgever maakt ze nu een online reisgids over Den Bosch, de stad waar ze vandaan komt. Veel tijd brengt ze hier niet meer door. Ongeveer tweederde van het jaar is ze in het buitenland.