VIDEO: Animatiefilm over Vincent van Gogh met 65.000 schilderijen in anderhalve minuut

Voor het Noordbrabants Museum is deze monsterklus aanleiding voor de speciale expositie Loving Vincent die vanaf 14 oktober in Den Bosch te zien is. Na de première in het Franse Annecy kijkt Geertje Jacobs, hoofd collectie, presentatie en educatie, nu al uit naar oktober als de film ook in de Nederlandse bioscopen te zien is. ,,We werken samen met de distributeur en filmmakers en brengen een expositie waarbij bezoekers een kijkje in de keuken krijgen. We laten zien hoe de filmmakers gewerkt hebben."