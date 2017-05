VIDEO: Bijna veertig teams in Den Bosch 'snel op weg naar de bel'

DEN BOSCH - Een gele oldtimer, een wagen met echte bloemen, de toren van de Sint-Jan. Het in elkaar geknutseld wagenpark achter de immense helling van de eerste editie 'Te land, ter zee in Den Bosch' of de 'Jheronimus Cross' verraadt creativiteit. De karretjes en hun deelnemers roetsjten zondagmiddag op de Parade van een zes meter hoge helling af. Ze gingen op een pad in een waterbassin 'snel op weg naar de bel'.