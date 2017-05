VIDEO: Bossche filmmaker verloot foto van eeuwig jonge Marilyn Monroe

DEN BOSCH - Frank van Osch Films in Den Bosch verloot een niet eerder gepubliceerde foto van Marilyn Monroe. Deelnemers aan een actie om geld in te zamelen voor een film over het modellenbureau van Monroe maken er kans op.

We worden allemaal ouder, verliezen onze jeugd, schoonheid en uiteindelijk ons leven. Behalve Marilyn Monroe. Zij blijft eeuwig jong. Emmeline Snively was de vrouw die Monroe ontdekte. Zij leidde het bureau The Blue Book Modelling agency. Over Snively en haar modellen gaat de film Mother of Beauty, waaraan de Bossche documentairemaker Frank van Osch deze zomer de laatste hand legt.

Snively was een Mother of Beauty, die van jonge vrouwen schoonheden maakte. Ze overleed in 1976. Van Osch kreeg in 2013 exclusief toegang tot het persoonlijke archief van Snively, dat jaren later opdook bij de winkel Bennies Fifties in Scheveningen. De foto’s, brieven en notities geven een beeld van het denken over schoonheid in de jaren veertig in Hollywood. Opvattingen die tot in onze tijd doorwerken.

Lees verder onder de video