VIDEO: Maasdrielse wethouder: 'Mikkers is snelle denker, hij maakt echt verbinding'

,,Een heel fijne collega, spontaan met gevoel voor humor en hij beschikt over dossierkennis. Het is heel fijn om met hem te klankborden omdat hij van bijna alles heel veel weet’’, zo begint Van den Anker zijn betoog als we het over Mikkers hebben. Geen sprankeltje negativiteit, en zelfs geen verbeterpunten weet de wethouder te benoemen.

De oud-collega’s waren ongeveer even oud toen ze samen in de gemeente Maasdriel begonnen. Van den Anker als wethouder, Mikkers als burgemeester. ,,in die tijd trokken we veel met elkaar op. Jack is ook een man van de feestjes en van de ontspanning. Het was eigenlijk altijd gezellig. Het is een snelle denker, beschikt over een groot netwerk en een open persoon. Hij maakt echt verbinding met de mensen. Zijn Brabantse gezelligheid en zijn open persoonlijkheid zijn echt pluspunten.”