VIDEO: Marcella mag meezingen met Ali B tijdens Foute Party; 'Het was de kers op de taart'

,,Het was bij het nummer 'Ik Ben Je Zat'. Hij riep de zaal in of iemand de tekst van het liedje kende. Dus ik dacht: 'Ja, die ken ik wel'." Ze kent de teksten van Ali behoorlijk goed, omdat haar jongere broertje fan van hem was en dus veel zijn muziek draaide. ,,Ik hou ook wel van zijn muziek, maar zou mezelf geen fan noemen. Ik ben wel echt fan van Ali als persoon. Zoals hij in de jury van The Voice is bijvoorbeeld. Of zoals hij zich presenteert als hij bij De Wereld Draait Door aanschuift."