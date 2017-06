VIDEO: Vier appartementen van seniorencomplex in Den Bosch verwoest door uitslaande brand; geen gewonden

UPDATEDEN BOSCH - Bij een appartementencomplex voor senioren aan de Eindhovenlaan in Den Bosch is dinsdagmiddag rond 16.20 uur brand uitgebroken. Daarbij raakte niemand gewond, laat politiewoordvoerster Anja Visser weten.

Op de brand kwamen meerdere eenheden van de brandweer, de politie en een vijftal ambulances af. De bewoners van 51 woningen in het complex werden geëvacueerd, zo laat politie-eenheid Oost-Brabant weten. Zij zijn opgevangen in het naastgelegen gebouw van dagcentrum De Schalm.

Hoe het vuur is ontstaan is nog onduidelijk. Dat gaat nog onderzocht worden door de brandweer, aldus politiewoordvoerster Anja Visser. Mogelijk ontstond het op een van de balkons op de derde verdieping en sloeg het daarna over naar de andere appartementen.

Zeker vier appartementen liepen zodanig veel schade op dat ze onbewoonbaar zijn verklaard. Visser: ,,Samen met de gemeente wordt er gekeken of deze mensen zelf onderdak hebben of er iets voor ze geregeld moet worden." Bewoners van de andere appartementen kunnen naar verwachting in de loop van de avond weer hun woning in. ,,De brandweer gaat nu alle woonlagen nalopen en ventileren", laat de politiewoordvoerster weten.

,,We waren met veel mensen aanwezig, omdat het om senioren gaat", vertelt Visser. ,,Er is in gezamenlijkheid voor gezorgd dat ze allemaal veilig naar buiten konden." Van de geëvacueerde bewoners zijn uiteindelijk twee bewoners uit voorzorg nagekeken door de ambulancemedewerkers. Zij hoefden echter niet mee naar het ziekenhuis.

Seniorencomplex

In het appartementencomplex waar de brand uitbrak, wonen voornamelijk senioren. Het pand - Badeloch genaamd - is onderdeel van BrabantWonen en is nog relatie nieuw. In de appartementen wonen met name ouderen met (beginnende) dementie en hun mantelzorgers.

GRIP-1

De brand was uitslaand en daarom is de brand opgeschaald naar GRIP-1. Dat wil zeggen dat er meer materieel nodig is, omdat het om een groter incident gaat. Zo is er ook een adviseur ingeschakeld voor als er eventueel gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen bij de brand.