VIDEO: Vinkelse Jorg krijgt vliegtuig vol Ajacieden aan het zingen

VINKEL - De finale viel misschien tegen, maar het feest onder Ajacieden was woensdag groot. In Amsterdam, in Stockholm en zelfs in het vliegtuig. Vinkelaar Jorg van Lokven kreeg onderweg naar de Zweedse hoofdstad een cabine vol voetbalfans aan het zingen.

Hun vlucht vanuit Nederland had al wat vertraging. En eenmaal geland in Zweden moest een grote groep Ajacieden ook nog eens wachten op busvervoer naar de stad. Daardoor dreigden ze het feestje in Stockholm te missen. Dat kon Van Lokven niet laten gebeuren. Daarom pakte de Vinkelse fan de intercom en zette vervolgens het ene na het andere clublied in. Bijna iedereen in het vliegtuig deed mee.

,,We moesten gewoon voor sfeer zorgen", zegt Van Lokven terug in Nederland. ,,Door de vertraging was iedereen nukkig en dat konden we niet gebruiken. In mijn beste Engels heb ik toen gevraagd of ik wat door de intercom mocht zeggen en dat was gelukkig geen probleem."

Trommels

Het resultaat spreekt voor zich. Binnen de kortste keren staat het halve vliegtuig op om uit volle borst mee te zingen. De bagagerekken doen dienst als trommels. ,,En ook nadat het filmpje is afgelopen werd er nog volop doorgezongen", verzekert de Vinkelaar.

Volledig scherm De drie vrienden in de Friends Arena in Stockholm. vlnr: Ron, Joey en Jorg. © Jorg van Lokven

Van Lokven bekeek de Europa League-finale tegen Manchester United met twee vrienden: Ron Coppens en Joey van Niftrik. Met een ander gezelschap zag hij ook de uitwedstrijden tegen Lyon en Schalke 04 in het stadion. Teleurgesteld over het resultaat in Stockholm is hij niet echt. De gelatenheid overheerst.

Terugweg

Op de terugweg vanuit Zweden is helaas niet meer gezongen. ,,Iedereen was ontzettend gaar na een lang dag zonder slaap. En de sfeer was een stuk minder goed door de nederlaag."