VIDEO: Zeldzame ringslang duikt op in toilet van Rosmalens park, 'Dit is heel bijzonder'

ROSMALEN - In Rosmalen is vrijdag een ringslang opgedoken. Da's behoorlijk uniek: in Brabant komt de zeldzame slang normaal niet voor. De vrijwilligster die het beestje bij de wc's zag kronkelen, gilde het uit. Maar stadsecoloog Johan Mees? Die is dolenthousiast.

Mees (46) werd vrijdagmiddag verrast met een wel heel bijzonder telefoontje. ,,De stadsboer van het Kanaalpark belde mij. Of ik even wilde komen, er was een slang gevonden. Ik snelde er gelijk naartoe en zag het meteen: dat beestje in die emmer was een ringslang", vertelt Mees opgetogen.

De vrijwilligster die de slang van zo'n 80 centimeter lang bij de toiletten van de stadsboerderij in het park zag kruipen, schrok zich een hoedje. ,,Ze gilde het uit van angst", lacht Mees. ,,Zeker toen de slang daarna door de gangen begon te kruipen."

Geen giftandjes

Bang zijn is echter nergens voor nodig: het geelzwarte reptiel heeft geen giftandjes en is volstrekt ongevaarlijk. Zeldzaam is de slang wél. ,,In Brabant komen ringslangen vrijwel nooit voor. Hooguit heel soms, incidenteel. Ze leven vooral in waterrijke gebieden in het noorden en midden van het land, en in een klein gebied in Limburg. Maar voor ons in Brabant is dit heel speciaal."

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm De ringslang komt normaal niet voor in Brabant. © Johan Mees

Hoe het beestje hier gekomen is, is een raadsel. ,,Grote kans dat hij zelf de Maas is overgezwommen. Hij kan hier ook door iemand losgelaten zijn, maar die kans acht ik klein." Volgens Mees is de vondst goed nieuws voor het pas drie jaar jonge Kanaalpark. ,,Het is een verrijking voor de biodiversiteit. We hebben een groot waterrijk moerasgebied, een perfecte leefomgeving voor de ringslang."

Blijvertje

De ringslang is vrijgelaten in het water in het park. Mees hoopt hard dat het niet bij dit ene exemplaar zal blijven. ,,Van mij zouden er wel meer mogen komen. Er zitten hier al veel verschillende dieren: een bever, ijsvogels, veel verschillende vlinders, een das. We hopen dat de ringslang ook een blijvertje is."

Lees verder onder de Facebookpost.

Reptielendeskundigen gaan onderzoeken of het een goed idee is om meer ringslangen in het gebied neer te zetten. En ondertussen houdt Mees zijn oren en ogen open. ,,Misschien zítten er al wel meer. Als de omgeving hier prettig voor ze is, zou dat zomaar kunnen", zegt Mees hoopvol.

De ecoloog heeft dan ook een verzoekje aan parkbezoekers. ,,Zie je een slang in het park kruipen, probeer dan een foto te maken. Het liefst van de onderkant: het blokjespatroon op de buik is bij elke ringslang uniek. Onthoud ook de locatie zodat wij die kunnen registreren. En wees dus niet bang, bijten doet 'ie echt niet."

Een slang gezien? Mail dan naar j.mees@shertogenbosch.nl.