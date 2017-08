Voor prostitutie benaderde scholieren in Den Bosch? 'Dat is al een jaar geleden'

Woensdag kwam Rombouts met twee situaties waarin jongeren op hun middelbare school werden benaderd voor prostitutie en drugshandel. Er circuleerde een filmpje op sociale media van een scholier die wit poeder snoof. Meerdere medescholieren zouden softdrugs gebruiken.

Niet veel later werd een drugshandelaar opgepakt en veroordeeld. Rombouts liet in het midden waar en wanneer dit precies is gebeurd. De politie is daar wel duidelijk over: dit heeft ongeveer een jaar geleden al plaatsgevonden.

Enkele jaren geleden

De loverboyzaak die Rombouts noemt is nog ouder, volgens de politie al 'enkele jaren geleden'. De burgemeester schetste in de antwoorden op raadsvragen hoe twee jonge meiden in de ban raakten van twee jongens. Zij werden uiteindelijk opgepakt toen ze met de meiden in de rosse buurt in Utrecht kwamen. Maar omdat de meiden en hun ouders geen afgifte wilden doen, gingen de jongens vrijuit.

De gemeente erkent dat de situaties al van langere tijd geleden zijn, maar heeft ze toch genoemd, om een voorbeeld te stellen. ,,Het is een signaal naar ouders, verzorgers en onderwijs om op deze zaken meer dan alert te zijn en tijdig te signaleren'', zegt een woordvoerder. ,,Het is natuurlijk ernstig wat er gebeurd is, wel gelukkig beperkt tot enkele gevallen.''

De politie benadrukt dat met name drugsgebruik vaker voorkomt op scholen, door heel Nederland. Ze vermoedt dat ook in Den Bosch jongeren worden gevraagd om drugs te verkopen. Voorbeelden daarvan zijn er echter niet veel, schreef Rombouts woensdag. Scholieren schamen zich of worden onder druk gezet om hun mond te houden. Om welke scholen het gaat willen de politie en gemeente niet vertellen.

Samenwerking