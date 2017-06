Vrouw (39) staat terecht voor dodelijke steekpartij in Bossche Wilgenstraat

DEN BOSCH - De Bossche vrouw die ervan wordt verdacht op 29 juni vorig jaar haar echtgenoot (39) te hebben doodgestoken in de Bossche Wilgenstraat staat dinsdagochtend terecht in Den Bosch. Net als enkele maanden geleden wordt niet inhoudelijk op de zaak ingegaan.

Tijdens een eerdere rechtszitting zei officier van justitie C. Krol dat de vrouw haar echtgenoot in hun woning had doodgestoken. Daarna zou zij zichzelf enkele keren met een mes hebben gestoken in hals en buik. Volgens advocaat Paul Saris ontbreken bewijzen daarvoor.

Zie ook: Advocaat vraagt tevergeefs nader onderzoek steekpartij in Wilgenstraat

De vrouw zegt zich niets te kunnen herinneren van wat er rond de dood van haar man zou zijn gebeurd. Een psycholoog en psychiater onderzochten haar om na te gaan of zij wat dat betreft de waarheid spreekt.

Tijdens de vorige zitting had de advocaat veel kritiek op het onderzoek. Volgens hem laten zij in hun rapportage ten onrechte doorklinken dat de vrouw geheugenverlies zou veinzen. De rechtbank gaf hem vervolgens een maand de tijd om de geraadpleegde psychiater en psycholoog schriftelijke vragen te stellen over de rapporten.

Mogelijk komt dinsdag tijdens de rechtszitting aan bod wat het nadere onderzoek heeft opgeleverd.