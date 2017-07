Vrouw aangerand in Den Bosch, jongen (17) opgepakt

Slachtoffer en eerste hulpverlener delen hun ervaringen over ongeluk van 20 jaar geleden

18:15 ROSMALEN - Het is 22 juni 1997. Irma, die destijds 26 is, rijdt met haar vrienden op een motor over de N50 bij Rosmalen. Zij gaat onderuit en komt onder een auto klem te zitten. Rob van de politie Den Bosch is als een van de eerste bij het ongeluk aanwezig en steunt Irma in de moeilijke tijd onder de auto. 20 jaar na het ongeluk komen slachtoffer en hulpverlener bij elkaar om te vieren dat zij nog leeft en dat hij daarbij geholpen heeft.