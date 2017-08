Vuurwapen en munitie gestolen bij schietvereniging in Den Bosch

Dansen op Vinyl in Rosmalen laat gouden tijden herleven

19:24 ROSMALEN - Oude tijden herleven in het weekend van 19 en 20 augustus. Met de muziek van toen: The Beatles, The Stones en de Beachboys, maar ook een tango, een twist of een wals. Dan vindt namelijk, op De Driesprong in Rosmalen, voor het eerst Dansen Op Vinyl plaats. Dit dansfeest is een initiatief van Satisfaction Rosmalen en seniorenvereniging HEVO. Dit jaar vieren zij respectievelijk hun 50e en 65e verjaardag.