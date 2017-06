Vuurwapen gevonden in Bossche woning; man uit Den Bosch aangehouden

Doorstart Blauwe Engelen waarborgt Bossche gastvrijheid

16:52 DEN BOSCH - De vrijwilligers van Gastvrij 's-Hertogenbosch -in de volksmond de Blauwe Engelen genoemd- gaan door met waar ze goed in zijn: het aanbieden en waarborgen van Bossche gastvrijheid. In het Jeroen Bosch-jaar maakten ze vrijwel voortdurend deel uit van het straatbeeld. Dit jaar gaat het enthousiaste leger van gastvrouwen en gastheren vrolijk verder met hun alom gewaardeerde activiteiten.