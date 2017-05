Vuurwapens en drugs gevonden in woning Den Bosch

UPDATE Bevrijdingsvuur ontstoken en De Staat geland op be­vrij­dings­fes­ti­val in Den Bosch

16:38 DEN BOSCH - Het bevrijdingsvuur is ontstoken en rockband De Staat is geland met de helikopter. Het bevrijdingsfestival op de Pettelaarse Schans in Den Bosch is in volle gang.