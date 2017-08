Waarschuwing aan leerlingen in buurt station Den Bosch: 'Stop met spoorboomduiken'

Dag grote gele M: de Mac op de Bossche Markt is definitief dicht

27 augustus DEN BOSCH - Het is het einde van een restaurant waar vele Bosschenaren zijn geweest, al was het maar voor één hamburger of de wc. Even over acht - twee uur later dan normaal vanwege de kermis - duwt een medewerker zondagavond de vuilnisbakken voor de laatste keer naar binnen. Hij doet de deur van de McDonald's-vestiging naast de C&A op de Markt definitief op slot.