‘Waarvan moeten we deze maand eten?'

DEN BOSCH - Zijn rug, zijn werkgever, zijn relatie, ze klapten een voor een. Ineens zat Pieter in de schulden. Met hulp van de gemeente en Humanitas krabbelt hij weer op. Dit is zijn verhaal.

,,Toen mijn dochter twee jaar geleden vroeg of ze een ijsje mocht, voelde ik alleen de voering van mijn binnenzak. Het was een verschrikkelijk moment. Je wilt niet dat je kind merkt dat je in armoede leeft. Ik weet nog dat ik zei: we hebben thuis nog lekkere snoepjes, het is te koud voor een ijsje – het was 30 graden. Kinderen kunnen in een sociaal isolement raken wanneer hun ouders in armoede leven. Vaak is er geen geld voor de sportvereniging, muziekles of andere leuke activiteiten. Ik heb het geluk gehad dat ik familie en vrienden heb die weleens bijsprongen. Als Sinterklaas weer in het land was, zat ik met mijn handen in het haar. Geld voor een cadeau had ik niet. Mijn naasten zorgden ervoor dat mijn dochter toch iets kreeg. Gelukkig heeft ze niet geleden onder mijn schulden, maar ik besef als geen ander dat het ook anders hadden kunnen lopen.”

„Na drie jaar in de schulden te hebben gezeten, sta ik sinds kort weer 1.000 euro in de plus op mijn rekening. Het is voor mij een astronomisch bedrag. Ik heb ruziegemaakt met de gemeente, een grote bek gehad tegen ambtenaren, maar uiteindelijk kan ik stellen dat ik zonder de gemeentelijke hulp en de mensen van Humanitas hier niet uit was gekomen. Je moet met de billen bloot, hoe moeilijk dat ook is. Nu weet ik: de instanties komen niet voor jou, maar voor jouw probleem.”

Ontbijt

„Het begon allemaal in 2014 met mijn rugklachten. Toen ik thuiszat ging het bedrijf waar ik werkte failliet. Alsof dat nog niet genoeg was, liep ook mijn relatie stuk. Alle ellende viel samen. Daar zat ik: ik kreeg nog maar 70 procent van mijn inkomen, maar mijn vaste lasten stegen met 40 procent, omdat ik alles in mijn eentje moest ophoesten. Binnen een jaar ontving ik per maand nog maar 1.200 in plaats van 2.500 euro. Op een gegeven moment dacht ik: waar moeten mijn dochter en ik godverdomme van eten deze maand?”

„Het is heel moeilijk om te erkennen dat je het niet meer kunt oplossen. Ik heb 24 jaar gewerkt, nooit hulp gevraagd. Waarom zou ik bij de gemeente aankloppen? Je wilt niemand laten merken dat je in de problemen zit. Niet aan de gemeente, niet aan je vrienden en niet aan je dochter. Als zij iets nodig had, zorgde ik dat ze het kreeg. Ik sla mijn ontbijt een paar dagen over, dacht ik dan.”

„Op een gegeven moment had ik ruim 10.000 euro schuld. De betalingsherinneringen die op de mat vielen werden steeds heftiger. Ik had mijn auto al verkocht, ging een paar keer per week bij mijn zus eten en mijn moeder bracht weleens een tas boodschappen. Toen zij mijn rekeningen ging betalen, wist ik: dit gaat helemaal mis. Ik heb hulp nodig.”

Vrijwillig

„Schulden bijten je altijd in je kont, die kun je niet inplannen. Ik had totaal geen idee wanneer instanties geld afschreven. Het deed er tot die tijd ook niet toe. Ik kon alles altijd betalen. Had ik een keer geen geld op mijn rekening, dan wachtte ik een paar dagen tot mijn salaris was gestort en maakte ik het over. Nu ontving ik brieven van deurwaarders.”

„Ik ben vrijwillig in de schuldhulpverlening gegaan. Ik heb de gemeente gemachtigd om mijn schulden in kaart te brengen en mijn financiën te regelen. Daartegenover staat dat ik me aan de betalingsverplichtingen houd. Ik moest leren boekhouden, bewijzen dat ik met geld kan omgaan. De gemeente beheert mijn geld, tot ik weer 2.000 euro op mijn rekening heb.”

,,Ze breken in op je privacy. Dat is heel moeilijk, maar je moet accepteren dat je onder de protocollen van de gemeente valt. Het is niet mijn manier, maar wel de manier waarop het weer de goede kant op gaat. Als je in armoede leeft, wordt je denkvermogen beperkt. Je denkt alleen maar aan de problemen die je hebt. Toekomstplannen maak je niet, je komt niet verder dan de dag van vandaag.”

„Via de gemeente ben ik in contact gekomen met een vrijwilliger van Humanitas. Die komt met enige regelmaat om mijn papierwinkel op orde te brengen. Ik liet hem mijn stapel brieven zien. ‘Het is mijn grootste nachtmerrie’, zei ik hem. ‘Mooi’, antwoordde hij, ‘dan hebben we elkaar gevonden, ik weet hoe het werkt’.”

„Ondertussen liep ik bij de voedselbank. Je wilt niet dat het zover komt, maar er bleken mensen van allerlei pluimage te komen. Van ongeschoren zwervers tot zakenmannen in pak. We hadden één ding gemeen: we zaten in de shit. De eerste keer voelde bijna als vernederend, maar ik kon ’s avonds weer aardappelen schillen en de volgende ochtend gewoon ontbijten. De voedselbank is een engelenorganisatie. Ze wisten zelfs dat ik liever chocolade- dan vanillepudding had. Dus als ze de keu­ze hadden, gaven ze mij chocoladepudding mee.”

Rust

„Als ik weer 2.000 euro op mijn rekening heb, wil ik mijn thuisadministratie kunnen runnen. Door de hulp weet ik precies welke rekeningen wanneer betaald moeten worden en wat het met je inkomen doet. Nu mijn administratie op orde is en ik zelf kan boekhouden, heb ik meer rust in mijn hoofd. Ik zie weer licht aan het einde van de tunnel.”

„Ik heb me de afgelopen jaren goed klote gevoeld, tot het wanhopige aan toe. Ik heb barricades moeten slechten door mij open te stellen en om hulp bij anderen te vragen. Dat was ontzettend moeilijk, maar ik kan zeggen dat het goed is geweest. Ik ben sinds kort weer aan het solliciteren, heb weer ruimte om aan andere dingen te denken. Ik sta overal voor open. Vroeger heb ik ook van alles gedaan, van het repareren van gokkasten tot het verkopen van op maat gemaakte hoofdkussens.”

„Ik ben van een hoge ladder geflikkerd en dwars door de vloer gezakt. De gemeente en mensen van Humanitas hebben mij uit dat gat gehaald. Het is nu aan mij om een basis voor de toekomst op te bouwen. Ik durf weer vooruit te kijken. Wie weet kan ik over een tijdje wel met mijn dochter op vakantie.”

296 mensen

In Den Bosch hadden vorig jaar 296 mensen een schuldregeling. De gemeente speelt met het team Schulddienstverlening een belangrijke rol voor hen. Ook zijn er vrijwilligersorganisaties die helpen. Bij het klapperproject op wijkpleinen van Divers helpen circa honderd vrijwilligers de administratie van mensen op orde te brengen. Daarnaast heeft de stichting zo’n 30 wooncoaches die structuur aanbrengen in het huishouden en zaken daaromheen. Voor Humanitas’ thuisadministratie zijn 75 vrijwilligers actief.