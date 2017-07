Walskoning André Rieu schittert ook op het witte doek in Rosmalen

Angela (62) en Peter van Doremalen (61) waren eveneens lyrisch over het vertoonde jubileumconcert, het vierde in een reeks van tien. ,,Gisteravond zijn we hier al geweest. Dat is ons zo goed bevallen dat we vandaag zijn teruggekomen. Om alles nog één keer intensief te beleven. Door in een bioscoopzaal plaats te nemen, lijkt het alsof je live aanwezig bent in Maastricht. Dat is best apart", concludeerde Angela van Doremalen. ,,Bovendien zit je in de bios lekker droog, iets wat het publiek tijdens de slotavond op het Vrijthof niet kon zeggen. Wat ik mooi vind aan Rieu? Dat hij zonder poespas klassieke muziek toegankelijk weet te maken voor een breed publiek, vergezeld met de nodige humor. Daarnaast is hij voor mij een toonbeeld van positivisme."