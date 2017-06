Wankel vertrouwen in nieuwe Verkadefabriek

DEN BOSCH – Dat de Verkadefabriek verder kan als coöperatie is zeker, maar een deel van de politiek in Den Bosch heeft er nog (lang) niet alle vertrouwen in. De VVD, Bossche Volkspartij en Bosch Belang hebben zo hun bedenkingen over de afspraken die voor de komende zeven jaar gemaakt zijn. ,,Het vertrouwen is geschaad’’, gaf André Rotman namens de VVD aan bij de discussie over het plan.