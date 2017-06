Wat je met de Zuid-Wilemsvaart moet doen? Dempen, vindt een buurtbewoner

ANALYSE Nog een zomernachtje slapen over theater Den Bosch

7:15 DEN BOSCH - De politieke partijen in Den Bosch kregen vlak voor het weekeinde een flink pakket huiswerk over het nieuwe theater binnen. Daar was zelf om gevraagd, omdat er in de ogen van de partijen nogal wat onduidelijkheden en onzekerheden zitten in het nieuwste voorstel over het Theater aan de Parade.