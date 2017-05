Wat zouden Bossche scholieren doen als het oorlog werd? 'Ik zou gek worden'

DEN BOSCH - Zou jij in verzet durven komen? Denk je dat er weer oorlog komt? Wat was het verschil tussen de Bossche verzetsstrijder Gielen en zijn buurman? Hoe moet je je verzetten als je niet weet hoe? Enkele van vele vragen die donderdagavond door jongeren werden gesteld tijdens de poëtische theatermanifestatie Klein Verzet in Den Bosch.

Ongeveer zestig belangstellenden werden in groepjes door het centrum van Den Bosch geleid. De jongeren geven op twaalf locaties verhalen door die ze persoonlijk gehoord hebben van ouderen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Klein Verzet is een onderdeel van Theater na de Dam waarbij op tachtig plaatsen in ons land voorstellingen zijn over de Tweede Wereldoorlog.

Volledig scherm De poetische theatervoorstelling bogen in het Bossche Broek. © Peter De Bruijn

,,Die verhalen waren indrukwekkend en ontroerend", zegt Vanya (18) die samen met Tania (13) op de hoek van De Mortel en de Prins Bernhardstraat vertelt over een bom die op het huis van Jeanne in Kaatsheuvel is gevallen. ,,Stel je voor dat dat bij mij thuis zou gebeuren", zegt Vanya. ,,Ik zou gek worden. Dit is echt wel een goed idee. Veel jongeren weten niet veel van de Tweede Wereldoorlog."

Bevrijding

In een andere scène spelen twee meisjes op een kleedje met speelgoed Dolle Dinsdag en de bevrijding van Den Bosch in 1944 na. Ze krijgen snoepjes van de bevrijders. ,,Dat waren soldatenkoekjes", fluistert oma Lucia Heijmans die tijdens de oorlog in Oss woonde. ,,Dat waren van die droge biscuitjes. Mijn kleindochter doet vanavond ook mee."

Kleindochter Anne Heijmans uit Vlijmen houdt aan het eind van de avond met de bijna tachtig anderen haar vuist omhoog op de Parade. De mensen hebben vellen papier in hun handen met woorden als 'hoe', 'boem', 'waarom', 'tijd', 'verzet' en veel meer. ,,Onze vragen zetten je aan het denken. Ik hoop dat deze mensen onze vragen ook aan anderen stellen", zegt Anne. ,,De antwoorden moeten van de mensen zelf komen. Iedereen maakt eigen keuzes."