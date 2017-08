Waterlek in Rosmalen waarschijnlijk door ouderdom, ook gaslek inmiddels gedicht

ROSMALEN - Het gaslek dat dinsdagavond ontstond aan de Wethouder Noppenlaan in Rosmalen, was het gevolg van een ongeluk tijdens het dichten van een groot waterlek. Dat bevestigt BrabantWater. Het drinkwaterbedrijf gaat er vanuit dat dat waterlek is ontstaan door ouderdom.

Zo ontstonden er vlak na elkaar gaten in twee leidingen. Mogelijk is er tijdens de graafwerkzaamheden om de waterleiding te repareren een steen op de gasleiding gevallen. ,,Ze moeten werken in het donker, in een modderig gat'', legt een woordvoerder van BrabantWater uit.

De waterleiding die sprong, was waarschijnlijk verouderd, zegt de woordvoerder. Onder een plantsoen in de Wethouder Noppenlaan is een breuk ontstaan. Het water kwam met grote kracht omhoog en zette een deel van de straat blank. Zeventig huizen zaten zonder water. Voor wie in de nacht water nodig had, werd in een straat verderop een tappunt opgezet.