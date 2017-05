Werkstraf geëist tegen Bossche vrouw wegens verduistering erfenis

Kinderen demonstreren tegen de dood in Orthen

17:33 DEN BOSCH - 'Niemand mag dood'. Dat is nog eens een ferme actieleus. In de zon overgoten Begraafplaats Orthen in Den Bosch Noord hielden zes kinderen vanmiddag een kleine poëtische actie vlakbij de ingang. Ballonnen en een trap stijgen ten hemel en de kinderen prevelen zachtjes als een continu mantra 'Niemand mag dood' voor zich uit.