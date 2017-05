Wervingscampagne We Are Public geslaagd: 2000 Brabantse cultuurliefhebbers melden zich aan

DEN BOSCH - Het is de 'cultuuroptimisten' van We Are Public Brabant gelukt om de vereiste deadline te halen. De afgelopen periode is volop campagne gevoerd om te bewerkstelligen dat minimaal tweeduizend Brabantse cultuurliefhebbers zich vóór 15 mei zouden aanmelden als lid.

Het initiatief, dat twee jaar geleden in Amsterdam is gelanceerd en al bijna een half miljoen euro heeft opgeleverd, staat voor een compleet nieuwe manier van kunst ontdekken én financieren. Het is gebaseerd op een meer eigentijds zakelijk model voor de culturele sector dat zelfstandig inkomsten genereert, als passend antwoord op de bezuinigingen.

,,Elk lid betaalt maandelijks een bedrag van vijftien euro. De bedragen vloeien grotendeels terug naar de aangesloten culturele instellingen en indirect naar de makers. Een uit vrijwilligers bestaande redactie selecteert iedere maand minstens 75 programma's die de leden gratis kunnen bezoeken. Dat kunnen concerten of theatervoorstellingen zijn, maar ook bijvoorbeeld films en exposities", verduidelijkt Monique van de Wijdeven, die zich nadrukkelijk heeft beziggehouden met de Brabantse campagne.

Het mechanisme gaat officieel op 1 juni in werking, alhoewel er in de campagneperiode al gratis programma's bezocht konden worden. In totaal doen méér dan zeventig culturele partners in Den Bosch, Tilburg, Breda, Eindhoven en Helmond mee aan het initiatief. Behalve in Amsterdam zijn er ook partners in Den Haag, waardoor het aantal participerende instellingen momenteel uitkomt op zo'n 250.