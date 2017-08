Wethouder Jos van Son stapt in maart uit Bossche politiek

Van Son meldde in december 2015 ongeneeslijk ziek te zijn en ging vier maanden later weer volledig aan het werk. Medische vervolgonderzoeken en de resultaten gaven hem nieuw vertrouwen in zijn gezondheid, aldus Van Son, die ook verklaarde dat hij de oorspronkelijke signalen in 2015 te hard had geïnterpreteerd.

Van Son is onder meer wethouder wijken en dorpen, verkeer en vervoer en sport. Hij handelde onder meer de bouw van de huidige Bartenbrug af, presenteerde de nota over het gebruik van de waterplassen in de gemeente, is verantwoordelijk voor het nieuwe duurzame transferium aan de Deutersestraat, zette de vernieuwingen bij zwembad Kwekkelstijn in Rosmalen in gang en zorgde met burgemeester Rombouts onder meer voor de komst van een aantal kleine en grote sportevenementen naar Den Bosch.