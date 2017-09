Wethouder Van Son: 'Machtsvertoon richt alleen maar schade aan'

UPDATEDEN BOSCH - Wethouder Jos van Son van Rosmalens Belang heeft via zijn eigen Facebookpagina gereageerd op de gebeurtenissen rondom Sjef van Creij deze week. Hij noemt de ingezette middelen tegen het raadslid van 'buiten alle proporties' en stelt dat de democratie in de gemeenten 'ontwricht' is.

Van Son plaatste zijn reactie zaterdagavond. Hij stelt dat hij de gebeurtenissen van afgelopen week nog eens de revue heeft laten passeren. Daarbij geeft hij duidelijk aan hoe hij over de hele situatie denkt. 'Vanaf het begin vond ik het een menselijk drama. Voor Sjef, zijn gezin en zijn familie. De ingezette middelen waren buiten alle proporties. De verschillende columns de afgelopen weken, geven dezelfde teneur', zo begint de wethouder, die in 2018 uit de politiek stapt, aan.

De wethouder reageert ook scherp op de gevolgen van de actie van de politie. 'De hele actie heeft één concreet resultaat opgeleverd naar mijn mening: complete ontwrichting van de democratie in de gemeente. Niemand vertrouwt nog iemand. Want voor je het weet, word je van je bed gelicht.'

Hij sluit af met: 'Sjef, sterkte'.

De post is van een dag geleden, maar de wethouder heeft zondag nog gereageerd op vragen van deze krant over zijn bericht. ,,Inhoudelijk heb ik er niet meer aan toe te voegen. Volgens mij ben ik duidelijk", stelt de wethouder.

,,Ik wil wel benadrukken dat dit mijn persoonlijke mening en mijn standpunt is. Ik spreek hier niet namens het complete college." Van Son weet dan ook niet hoe maandagochtend door zijn collega's gereageerd wordt op zijn bericht. ,,Dat zien we morgen wel . Dit is wat ik ervan vind en ik mag dat zeggen. Mensen die mij kennen, weten dat ik open en eerlijk ben. Ook op social media."

In zijn reactie geeft Van Son uiteindelijk nog wel een verduidelijking op zijn standpunt. ,,Ik vind dat er een goed en inhoudelijk onderzoek moet komen, maar al het machtsvertoon eromheen is overbodig. Dat richt alleen maar schade aan."

Aanhouding

Dinsdagochtend werd bekend dat de politie een 55-jarige raadslid had aangehouden voor mogelijk lekken omtrent de aanstelling van de nieuwe burgemeester van Den Bosch. In de vertrouwenscommissie zat maar één 55-jarig raadslid. Zo werd al snel duidelijk dat de aangehouden man Sjef van Creij was. Zijn vrouw liet al snel weten volledig overtuigd te zijn van de onschuld van haar man.

Vrijdagmiddag werd het raadslid weer vrijgelaten door de politie. Hij liet kort daarop van zich horen. ,,Afgelopen dagen heeft voor mij gezegde 'vertrouwen komt te voet en gaat te paard' veranderd. Vertrouwen komt te voet maar gaat met Ferrari'", waren zijn woorden toen.

De aanhouding deed nog meer stof opwaaien. In Tilburg stapte een raadslid uit de vertrouwenscommissie omtrent de aanstelling van een burgemeester in die stad. Hij was bang om aangemerkt te kunnen worden als 'potentiële lekker'.

