Wie krijgt de ambtsketen van Den Bosch? Kies uw nieuwe burgemeester!

De selectie van de zeven burgemeesterskandidaten door de redactie van het Brabants Dagblad is niet geheel willekeurig, maar de zekerheid dat deze zeven ook daadwerkelijk een brief hebben geschreven is er niet. Geen enkele kandidaat zal ja zeggen op de vraag of er is gesolliciteerd.

Soms is er bij een kandidaat zelfs geen enkele connectie met Den Bosch (minister Melanie Schultz van Haegen en PvdA-wethouder Staf Depla in Eindhoven) of zijn er kandidaten die de provinciehoofdstad raken: commissaris van de Koning Han Polman (D66) in Zeeland is een bekende in Den Bosch, burgemeester Wobine Buijs (VVD) doet het in Oss goed en is ambitieus en Paul Rüpp heeft zijn sporen in de provincie (kamerheer van de koning),) regio (Uden), en de stad (Avans) liggen.