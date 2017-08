Wie wordt de nieuwe eigenaar van het appartement van Jack Mikkers?

RECENSIE Grimmige visie op het internet

11 augustus DEN BOSCH - Black Clouds is opgedragen aan Aaron Swartz, een hacker die in 2013 op 26-jarige leeftijd zelfmoord pleegde omdat hem een lange gevangenisstraf boven het hoofd hing. Swartz was voor een open internet, voor het delen van informatie. 'Leer je kinderen programmeertaal', zegt zijn moeder - een actrice- voorafgaande aan het stuk bij het podium. Dat we een geëngageerde voorstelling gaan zien is dan duidelijk.