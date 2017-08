'Wij zijn erg ontdaan', dieren gestolen bij kinderboerderij Den Bosch, eigenaar zet beelden van diefstal online

Sluwe nepagenten beroven bejaarde vrouw in haar eigen huis in Den Bosch

17:29 DEN BOSCH – Een oudere vrouw is woensdagmiddag in haar eigen huis aan de Adriaen Willaertstraat in Den Bosch beroofd door twee mannen. De mannen toonden een politielegitimatiebewijs, waarop de bewoonster hen te goeder trouw binnenliet.