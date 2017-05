Wilhelmina kampioen zonder te spelen

Rosmalens voetbaltalent Joëlle Smits tekent bij FC Twente

8 mei EINDHOVEN - Voetbaltalent Joëlle Smits uit Rosmalen heeft een tweejarig contract getekend bij FC Twente. De aanvalster van Oranje-19 komt over van het CTO in Eindhoven, waar ze twee seizoenen in het talententeam speelde.