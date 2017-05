Youp neemt theatersoap Den Bosch op de hak

Chatten met de dokter in het JBZ

15 mei DEN BOSCH - Chatten met de dokter. Want waarom helemaal naar het ziekenhuis als de dokter alleen maar wil weten hoe het gaat? Thuis zelf bepaalde waardes checken en arts of patiënt trekken wel aan de bel als het nodig is. Een compleet op maat gemaakt behandelplan, zorg dichtbij huis en op het moment dat het de patiënt zelf uitkomt. Als die dat zelf wil dan, want niks moet, zegt bestuursvoorzitter Piet Hein Buiting van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. ,,Er zullen altijd mensen zijn die zeggen: ‘Dokter,doet u maar wat u bij uzelf zou doen.’ En dat is prima.”