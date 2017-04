Zalmtompouce en champagne: Bossche Jeroen Konings mocht dineren met jarige koning Willem-Alexander

Een handje en twintig seconden small-talk

Later werd een langer telefoongesprek met Konings gevoerd door een medewerker van de Dienst Koninklijk Huis, ook over zijn werk en hobby’s. ,,Daar zou de tafelschikking op gebaseerd worden, werd mij gezegd. Op de één of andere manier had ik het idee dat ik tussen de koning en koningin in zou komen te zitten.'' Dat gebeurde uiteindelijk nét niet. Nadat een lakei Konings keurig had aangekondigd was er een 'handje en twintig seconden small-talk'. ,,En dan loop je dus door.'' Naar een van de vier grote tafels, met de koning op zes stoelen afstand.

Cadeautje

Konings twijfelde sterk of hij een cadeau voor zijn mede-jarige gastheer mee zou brengen naar Amsterdam. Het cadeau kwam er, in de vorm van een tekstboekje en een brief. ,,Ik heb vijf jaar geleden een voorstelling gemaakt over Frederik Hendrik, toch een van de voorvaderen van de koning. Van die voorstelling heb ik het tekstboekje gegeven.'' In de begeleidende brief nodigt Konings de koning uit om in overleg of in opdracht van Willem-Alexander een nieuwe voorstelling te maken. ,,Over de oude of recente historie van het koningshuis. Maar daar zal de koning niet op reageren, verwacht ik.''