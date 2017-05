Zangeres Sanne Rambags wint Conservatorium Talent Award in Den Bosch

Saskia van Osch is mannelijke concurrentie te snel af bij wedstrijdje banden wisselen

21:09 DEN BOSCH - Bijna iedere autobezitter krijgt er vroeg of laat mee te maken: een kapotte band. Onderzoek heeft uitgewezen dat velen direct (onnodig) in paniek schieten. Voor Garage Auto073, gelokaliseerd op industrieterrein De Brand, een reden om op deze zaterdag een ludieke nevenactiviteit te organiseren in de vorm een wedstrijdje banden wisselen. Veertien autobezitters mengden zich in de strijd.