Zeker zestig moslimextremisten in Oost-Brabant: ook in Oss en Den Bosch

Veiligheidsdiensten hebben niet alle personen in het vizier die een mogelijk gevaar vormen, denkt Houben. ,,Niemand weet of we een totaalbeeld hebben." Maar de zestig Brabantse moslimextremisten zijn volgens hem ook niet slechts het topje van de ijsberg. Houben heeft het idee dat een groot deel van de verdachten in beeld is en in de gaten wordt gehouden. Afgelopen week werden bijvoorbeeld twee verdachten gearresteerd in Sint-Oedenrode.