Zo gaan malafide klusjesmannen te werk: tóch een duurder apparaat nodig

Maquettes van oude dorpsstraat Rosmalen komen online

15:37 ROSMALEN - Meer dan dertig jaar was het de grote hobby van Cor Verstegen: maquettes maken van de gebouwen aan de dorpsstraat in Rosmalen uit de jaren '50. Hoewel hij de maquettes voor eigen gebruik maakte en hij al zo'n twintig jaar gestopt is met zijn hobby, komen de maquettes alsnog onder de aandacht van groter publiek.