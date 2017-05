Zoete Lieve Moeder deint op golven van wierook door Den Bosch

Zeker zeven eeuwen oud moet het wonderbeeld van Maria zijn. Toch trekt ze in de meimaand nog altijd door de Bossche binnenstad. Mits het weer goed is, want het kwetsbare houten beeld gedoogt geen regen of storm. Lang genoeg heeft de Zoete Lieve Moeder in ballingschap verkeerd en was elke vorm van katholieke processie verboden. Nu het mag, laat de Broederschap van Onze Lieve Vrouw het beeld zien in al zijn glorie. Prachtig aangekleed en gekroond deinen Maria en Jezus door de smalle straten in de binnenstad op golven van wierook, gebed en gezang. De rijksappel in de hand van het koninklijke kind wiebelt zachtjes heen en weer op de maat van de voeten van de dragers.