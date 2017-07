Zorginstellingen in Brabant slaan alarm: groot personeelstekort, 1100 vacatures: 'Dit is code rood'

Het actieprogramma van Transvorm, dat nog deze zomer wordt gepresenteerd, omvat vele initiatieven. Bijvoorbeeld meer jongeren verleiden om een opleiding in de zorg te beginnen. Dat kan alleen als het werk en de beloning aantrekkelijk is, weten de werkgevers. Bovendien duurt het drie tot vier jaar voordat een afgestudeerde mbo'er of hbo'er beschikbaar is.



Daarom willen de werkgevers meer 'zij-instromers' binnen halen, mensen die nu nog in een ander vakgebied werken. Ook willen zij mensen die nu geen werk hebben en afhankelijk zijn van een uitkering overhalen om te gaan werken in de zorg. Ook kijken zij naar de ex-werknemers in de zorg die eerder hun baan verloren. Verder willen de werkgevers ook meer mensen bereiken met een migrantenachtergrond of een lichte beperking.



De werkgevers beseffen dat zij hun actieplan niet alleen kunnen uitvoeren. Daarom is de samenwerking gezocht met scholen zoals Fontys, Summa en Avans, gemeenten en Rijksoverheid.