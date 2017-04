Zwaar ongeluk met Bossche automobilist: wielrenner geopereerd, meerdere botbreuken

Leerlingen Pierson College zamelen geld in voor Liberia

10:28 DEN BOSCH - Leerlingen van het Pierson College in Den Bosch zamelen vrijdag geld in voor Stepping Stones Liberia. Die stichting zet zich in voor projecten om landbouw in Liberia te vernieuwen en ervoor te zorgen dat er meer voedsel geproduceerd wordt.