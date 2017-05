Zwaardere straf geëist in hoger beroep tegen Bosschenaar (27) voor dodelijk verkeersongeluk in Rosmalen

Bossche makelaar (34) opgepakt bij groot onderzoek naar witwassen

15:39 DEN BOSCH/OOSTERHOUT - Een 34-jarige makelaar uit Den Bosch is dinsdagochtend aangehouden als verdachte in een groot onderzoek naar witwassen. Makelaar Jasper van H. wordt verdacht van valsheid in geschrifte, aldus een woordvoerster van het Openbaar Ministerie. In het langlopende onderzoek is onder meer een inval gedaan in Oosterhout.